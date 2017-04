Sétif : Saisie de 31 quintaux de bananes

Les efforts consentis constamment dans la préservation de l’économie nationale et partant la lutte implacable qui est livrée à la contrebande ne sont pas sans constituer des préoccupations majeures des services du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Sétif qui viennent de procéder au démantèlement d’un réseau de contrebandiers spécialisés dans l’importation frauduleuse de bananes et leur écoulement sur le marché national. L’affaire remonte au 28 mars dernier, lorsque les éléments de la brigade de recherche de la Gendarmerie nationale relevant du groupement territorial de la wilaya de Sétif, exploitant des informations faisant état de l’existence d’un réseau agissant dans la commercialisation de bananes importées par le canal de la contrebande, mettent en œuvre un dispositif adéquat et parviennent à mettre la main sur prés de 31 quintaux de ce fruit importé et écoulé à des prix exorbitants sur le marché. Un dispositif minutieusement étudié qui permettra aux éléments de la gendarmerie de positionner les éléments de ce réseau et d’immobiliser un véhicule au niveau de la station multiservices « El Babor » sur l’autorouroute Est-Ouest . La fouille effectuée à l’intérieur de ce véhicule permettra dès lors, d’y découvrir la quantité en question destinée à être écoulée auprès de commerçants d’Alger précise le communiqué de la cellule d’information du groupement territorial de la wilaya de Sétif. Les dispositions d’ordre règlementaires mises en œuvre, les éléments de la gendarmerie du groupement territorial de la wilaya de Sétif, se dirigent dès lors vers la ville de Chelghoum Laid de laquelle a été acquise cette quantité de Bananes et où seront saisis « cartons de ce fruit, écoulé à 200 DA le kg au niveau des zones frontalières (Bir Laater) pour être revendu sur le marché de gros de Chelghoum Laid à 600 DA le kg. Une marchandise qui échappe aux contrôles édictés en la matière et notamment le contrôle douanier et, est acheminée précise le communiqué de la gendarmerie à partir de la Tunisie vers les villes de l’Est du pays et être transportée vers les villes du centre et de l’ouest du pays. Le montant de la marchandise et du véhicule saisis sont estimée à 377 millions de centimes.

F. Zoghbi