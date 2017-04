Accidents de la route : 5 morts et 2 blessés à Laghouat

Nos routes sont devenues par la force des « statistiques » des tombeaux à ciel ouvert, avec 12 morts en moyenne par jour, 4.000 morts et environ 10.000 blessés chaque année. Hier matin encore, cinq personnes ont trouvé la mort et deux autres ont été blésées suite à un accident de la circulation survenu dans la région d’El Milak près de Laghouat, a-t-on appris des services de la Protection civile.

Le drame s’est produit sur la route nationale RN-23, à 18 km au nord de Laghouat, suite à une collision entre trois véhicules, causant la mort sur place de cinq individus, tandis que deux autres ont été blessés, a indiqué le lieutenant Nakmouche Walid.

Les corps sans vie ont été évacués vers la morgue de l’établissement public hospitalier (EPH) Hmida Ben Adjila du chef-lieu de wilaya vers lequel ont été également transférés les blessés, selon la même source. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale pour déterminer les causes exactes de l'accident.

R. S.