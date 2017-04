Lutte contre Daesh : 150 terroristes éliminés par l’armée irakienne

L'armée irakienne a annoncé vendredi que ses frappes aériennes dans la journée avaient tué plus de 150 membres du groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daech) dans une région près de la frontière avec la Syrie. Trois cachettes dans les environs de la ville de Baaj ont été bombardées et 150 à 200 terroristes, qui étaient entrés en Irak depuis la Syrie ont été tués au cours de l'opération, a précisé le Commandement des opérations conjointes irakien dans un communiqué. La ville de Baaj, située à environ 135 kilomètres au sud-ouest de Mossoul, est toujours sous le contrôle de l'EI, et, est considérée comme un important corridor par les terroristes pour traverser la frontière.