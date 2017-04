Brésil : Nouvelles manifestations contre les mesures d’austérité

Des dizaines de milliers de Brésiliens ont de nouveau défilé dans les rues, vendredi, pour protester contre les mesures d'austérité imposées par le gouvernement du président Michel Temer, un « échauffement » avant la grève générale convoquée pour fin avril, estiment les syndicats. « Aujourd'hui est un nouveau jour de manifestations contre la réforme des retraites, la législation du travail et toutes les attaques que le gouvernement Temer et ses alliés commettent contre les travailleurs », a déclaré Marcella Azevedo, leader du Mouvement des Femmes en lutte, aux côtés d'étudiants, professeurs, syndicalistes et militants de gauche qui défilaient à Sao Paulo. Des manifestations se sont également déroulées à Brasilia, Rio de Janeiro, Belo Horizonte et dans d'autres grandes villes du pays. Des dizaines de milliers de Brésiliens avaient déjà manifesté leur colère le 15 mars dans tout le pays, notamment contre le projet de réforme des retraites.