Russie - OTAN : « Risque de confrontation »

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que Moscou était contraint à prendre une position de confrontation dans les relations avec l'OTAN basées sur la logique de confrontation militaire. « Quel genre de relations constructive » peut-on attendre entre la Russie et l'OTAN lorsque les Etats-Unis et ses alliés continuent d'agir selon les modèles anciens et ont été obsédés par la construction de leur présence militaire à nos frontières, justifiant cela par la nécessité de « contenir la Russie ? », a indiqué le ministère dans un communiqué publié pour commenter les résultats de la dernière réunion du Conseil Russie-OTAN au niveau d'ambassadeurs à Bruxelles. Soulignant que l'OTAN n'est pas prête à reprendre la coopération pratique avec la Russie pour relever les défis de sécurité dans la région et dans le monde entier, le ministère a appelé à un changement radical de la nature de l'alliance afin de mieux assurer la sécurité européenne. Le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg a exprimé jeudi une profonde inquiétude sur la situation de la sécurité dans l'est de l'Ukraine lors d'une conférence de presse à l'issue de la réunion, en disant que « les violations du cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine ont atteint des niveaux records ».