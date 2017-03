Attentat au Pakistan : 22 morts et 57 blessés

Au moins 22 personnes ont été tuées et 57 d'autres blessées dans l'explosion d'une bombe hier sur un marché dans une zone tribale, au nord-ouest du Pakistan, selon un nouveau bilan fourni par une source médicale. "Nous avons 22 corps ici à l'hôpital et 57 blessés dont des femmes et des enfants", a déclaré le Dr Moeen Begum, chirurgien à l'hôpital public de Parachinar, ville où a eu lieu l'attentat.

L'attentat s'est produit à proximité d'une mosquée chiite dans la ville de Parachinar, capitale de la zone tribale de Kurram. "C'était une voiture piégée, elle était garée sur le marché mais il n'est pas clair à ce stade s'il s'agit d'un attentat suicide", avait auparavant déclaré Shahid Ali Khan, un responsable administratif local.

Une faction particulièrement active du mouvement des insurgés talibans pakistanais, Jamaat-ul-Ahrar (JuA), a aussitôt revendiqué cet attentat.