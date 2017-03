Syrie : Accord pour évacuer quatre villes assiégées

Quatre localités syriennes encerclées par les forces régulières ou par des rebelles vont être prochainement évacuées, le dernier en date d'une série d'accords pour mettre fin à des sièges affectant durement la population. Un nouvel attentat à la bombe a, par ailleurs, visé une ville contrôlée par les autorités syriennes, Homs, provoquant la mort de cinq civils dans un bus, selon un média officiel. A la suite de l'accord conclu tard mardi, plusieurs milliers de personnes vont quitter, à partir du 4 avril, Zabadani et Madaya, deux villes situées dans la province de Damas et assiégées par les troupes régulières. Parallèlement, des milliers d'autres quitteront Foua et Kefraya, deux localités dans la province d'Idleb (nord-ouest), qui sont encerclées par les rebelles. Depuis le début du conflit syrien il y a six ans, plusieurs opérations d'évacuation ont été organisées notamment pour des bastions insurgés asphyxiés par un long siège, Damas misant sur ce qu'il appelle des accords de «réconciliation locale» pour faire plier les rebelles. L'ONU s'était à plusieurs fois alarmée de la situation humanitaire dans ces quatre localités, qui avaient déjà fait l'objet d'un accord en 2015, et avait prévenu en février que 60.000 personnes étaient en grand danger. Les dernières livraisons d'aide humanitaire avaient eu lieu en novembre. Les évacuations ne commenceront pas avant le 4 avril. Comme mesure de confiance, un cessez-le-feu doit entrer en vigueur cette nuit, Le Croissant arabe syrien a confirmé qu'il prendrait part aux évacuations, sans donner plus de détails. Le nouvel accord prévoit également que le gouvernement syrien libère quelque 1.500 prisonniers détenus pour des raisons politiques depuis le début de la contestation en 2011. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie Staffan de Mistura s'est entretenu hier avec des responsables de l'opposition et devait rencontrer des représentants du gouvernement plus tard dans la journée.