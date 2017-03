Gardes communaux : Distribution à Médéa des premières cartes de retraite

Un groupe de 190 anciens gardes communaux de la wilaya de Médéa ont reçu leur carte de retraite, au titre de la prise en charge des revendications socioprofessionnelles de cette catégorie. Ce premier groupe, composé d’anciens gardes communaux, issus de 19 daïras de Médéa, s’est vu remettre des cartes de retraite, lors d’une cérémonie organisée au siège de l’Assemblée populaire de wilaya, en présence des autorités locales et des représentants de ce corps. L’opération de remise des cartes de retraite concerne un effectif global de 4.245 anciens gardes communaux, a appris l’APS auprès de Djamel Kameli, un représentant des anciens gardes communaux de la wilaya de Médéa, précisant que «la remise des autres cartes de retraites se fera progressivement au niveau de chaque daïra». Saluant la prise en charge par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales de l’une des principales revendication des anciens gardes communaux soulevées par ce corps, garantissant l’accès au régime de retraite, ce représentant a souhaité, toutefois, une «valorisation» du montant de la pension mensuelle de retraite, fixée à 24.000 DA, pour les personnes mariés, et à 18.000 DA, pour les personnes célibataires.