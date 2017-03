M. Mebarki reçoit l’ambassadeur du Maroc : La formation professionnelle au menu

M. Mohammed Mebarki a reçu, au siège de son département ministériel, l’ambassadeur du royaume du Maroc à Alger, Lahcéne Abdelkhalak, pour une visite de courtoisie. Lors de cette entrevue, M. Mebarki a présenté «les grands volets du programme de modernisation et de réforme du service public de la formation et de l’enseignement professionnels; et la stratégie de son département ministériel, en matière d’adaptation de l’offre de formation aux besoins du développement économique et de la compétitivité de l’entreprise», précise la même source. Pour sa part, l’ambassadeur du Maroc a souligné «l’importance du développement de la formation technique et professionnelle, pour accompagner les programmes d’investissement et de relance économique, ainsi que les similitudes entre les deux pays, quant aux défis auxquels font face les systèmes d’éducation et de formation, pour satisfaire les besoins en compétences du marché du travail, notamment en direction des jeunes demandeurs d’emplois».

À l’issue de l’audience, les deux parties sont convenues d’examiner «la possibilité d’amorcer un programme d’échange et de partenariat dans le domaine de la formation professionnelle».