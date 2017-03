Visite de travail au Mali : Raffermir la coopération

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohammed Mebarki, effectuera, du 30 mars au 1er avril, une visite de travail au Mali, pour y co-présider, avec son homologue malien, les travaux de la 2e session du Comité sectoriel mixte de coopération bilatérale algéro-malien, dans le domaine de la formation et de l’enseignement professionnels, indique un communiqué de son département ministériel. Durant cette visite, M. Mebarki aura, également, des entretiens avec les autorités maliennes en charge de la formation professionnelle et de l’emploi, et visitera des établissements de formation et des associations en matière de promotion de l’artisanat traditionnel, précise la même source. Son déplacement sera couronné par la signature du programme d’actions 2017-2018, entre les deux départements ministériels, dans le domaine de la formation professionnelle.