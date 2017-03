MDN : Deux narcotrafiquants appréhendés à Tlemcen et à Sidi Bel-Abbès

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, le 27 mars 2017 à Tlemcen et à Sidi Bel-Abbès/2e RM, deux narcotrafiquants à bord de 2 véhicules touristiques chargés de 95,6 kilogrammes de kif traité, tandis que 5.700 comprimés psychotropes ont été saisis à Oran. Dans le même contexte, des détachements de l’Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi, dans des opérations distinctes menées à El-Oued, Biskra/4e RM et Oum El-Bouaghi/5e RM, 4 véhicules utilitaires, 42,5 quintaux de tabac et 17.624 unités de différentes boissons», précise la même source. «Par ailleurs, des détachements de l’ANP ont arrêté à Tindouf/3e RM et In Guezzam/6e RM, 10 contrebandiers et saisi 8 véhicules tout-terrain, 5,5 tonnes de denrées alimentaires, 1.300 litres de carburants, 4.080 unités de produits détergents, 9 groupes électrogènes et 4 marteaux-piqueurs. Tandis que 37 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tamanrasset/6e RM», conclut le MDN.