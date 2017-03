Meurtre de Mazen Faqha : Hamas accuse Israël

Le chef du Hamas, Khaled Mechaal a accusé lundi soir Israël d'avoir tué Mazen Faqha, un de ses cadres assassiné vendredi soir par balles près de son domicile à Ghaza. S'exprimant par vidéoconférence depuis Qatar lors d'une cérémonie à la mémoire de Mazen Faqha à Ghaza, M. Mechaal a indiqué que ce meurtre était « une nouvelle dette de sang » qui s'ajoutait au « conflit toujours ouvert » avec Israël.

« En assassinant Faqha, l'ennemi nous dit “j'ai marqué un point contre vous et je peux vous enlever un de vos héros au cœur même de Ghaza” », a-t-il dit. « C'est une nouvelle dette de sang qui s'ajoute aux nombreuses précédentes, le conflit avec l'occupant reste ouvert », a poursuivi M. Mechaal, martelant que « la direction militaire et politique du Hamas est prête à relever le défi de l'occupant ». « Le Hamas prend ses responsabilités et sait ce qu'il fait. Il est capable de poursuivre sa mission. Notre volonté est plus forte que leurs armes et nous finirons par les vaincre », a-t-il ajouté. Maze Faqha, 38 ans, avait été arrêté en 2002, par Israël puis condamné à la prison à vie. Il avait été libéré en 2011, dans le cadre d'un échange d'un millier de prisonniers palestiniens contre le soldat franco-israélien Gilad Shalit, qui était détenu par le Hamas.