Afrique du Sud : Décès du vétéran de la lutte anti-apartheid

Le vétéran de la lutte anti-apartheid Ahmed Kathrada, compagnon de cellule de Nelson Mandela dans la prison de Robben Island, est décédé hier à Johannesburg à l'âge de 87 ans des suites d'une opération, a annoncé la fondation qui porte son nom. Ancien député et conseiller du président Mandela pendant son seul mandat à la tête de l'Afrique du Sud (1994-1999),

il faisait partie du premier

cercle des dirigeants historiques du Congrès national africain (ANC). Surnommé « Oncle Kathy », il s'était notamment illustré à la fin des années 1980 lors des négociations entre l'ANC et le régime blanc qui ont abouti au début des années 1990 à la chute de l'apartheid et aux premières élections libres du pays en 1994. « C'est une grande perte pour l'ANC, plus largement pour le mouvement de libération et l'Afrique du Sud », a déploré le directeur de la Fondation, Neeshan Balton. Ahmed Kathrada avait été arrêté en 1963 avec Nelson Mandela et une partie de l'état-major de l'ANC dans leur QG clandestin de Johannesburg et inculpé de sabotage. Condamné l'année suivante à la réclusion à perpétuité, il a rejoint le pénitencier de Robben Island et n'en est sorti que vingt-six ans plus tard.