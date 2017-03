Gabon : Ouverture du «dialogue politique»

Le «dialogue politique inclusif» pour tenter de clore la crise s'est ouvert hier, à Libreville, ont rapporté des médias. La cérémonie solennelle du dialogue a débuté vers 11h00 (10h00 GMT) au palais présidentiel par des allocutions de responsables politiques, en présence de délégués, du président gabonais Ali Bongo Ondimba et de son épouse ainsi que de membres du corps diplomatique. Quelque 1.200 organisations de la «société civile» et une cinquantaine de partis politiques participent à ce forum dont les travaux —qui pourront être prolongés si nécessaire—doivent durer 21 jours. Les participants doivent notamment plancher sur la « réforme des institutions », la « réforme du code électoral », le « rôle de la Cour constitutionnelle », ou encore «la consolidation de la paix et de la cohésion sociale». M. Ondimba avait annoncé ce « dialogue politique inclusif et sans tabou » immédiatement après la validation de sa réélection le 24 septembre par la Cour constitutionnelle. La première annonce de sa victoire avait suscité des violences rares dans ce pays relativement prospère. Le «dialogue politique inclusif et sans tabou» est boycotté par la Coalition pour la nouvelle République (CNR) de Jean Ping, qui se proclame toujours président élu. Ce dialogue devrait être le préalable à des élections législatives, déjà reportées au plus au tard à fin juillet 2017, mais qui pourraient être de nouveau ajournées en cas d'adoption de réformes constitutionnelles, a-t-on indiqué de source proche de la présidence.