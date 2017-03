Boumerdès : Une femme libérée des mains de ses ravisseurs

Une femme kidnappée a été libérée des mains de ses ravisseurs par la gendarmerie nationale à Boumerdès, avec la mise hors d’état de nuire d’une bande de malfaiteurs constituée de cinq individus, a-t-on appris, dimanche, auprès du groupement territorial de ce corps constitué. Selon le chargé de la cellule de communication, commandant Zair Amar, les éléments de cette bande spécialisée dans le kidnapping et le vol, dont quatre récidivistes (âgés entre 22 et 32 ans) et un en fuite, ont été arrêtés à Thenia, à l’est de Boumerdes. L’opération a été rendue possible à la suite d’une plainte déposée par l’une de leurs victimes, signalant le kidnapping de sa campagne alors qu’il garait son véhicule sur la RN5, près de la commune de Thenia, sachant que cette bande utilisait des véhicules de location. En se basant sur les informatisons fournies par la victime concernant le véhicule des ravisseurs et leur description, les enquêteurs ont découvert que la femme kidnappée se trouvait dans une wilaya voisine. Aussi, des mesures rapides ont été prises avec l’unité de la Gendarmerie nationale territorialement compétente de la wilaya voisine ; une descente a été effectuée au niveau du lieu suspecté, aboutissant à la libération de la femme enlevée, et l’arrestation de quatre individus, le cinquième étant en fuite, la récupération d’objets volés et effets personnels des autres victimes de cette bande.

Les mis en cause en été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent, pour les chefs d’inculpation de kidnapping avec vol sous la menace et la violence avec usage d’armes blanches (couteau et bombe lacrymogène).