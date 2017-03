MILA : Un mort et 3 blessés dans un dérapage

Une femme âgée de 50 ans a trouvé la mort, et 3 autres personnes ont été blessées dans un accident de la route, survenu hier près de la commune de Grarem Gouga, dans la wilaya de Mila, a-t-on appris auprès de la Protection civile.

Selon la même source, l’accident s’est produit suite au dérapage d’un véhicule sur la route nationale (RN) 27 reliant les wilayas de Constantine et de Jijel, au lieu dit Selasel.

Atteinte de grave blessures, la personne décédée a rendu son dernier souffle à son admission à la polyclinique de Grarem Gouga, a-t-on encore ajouté. Les trois autres victimes, dont deux femmes, ont été atteintes de diverses blessures et évacuées vers la polyclinique de la ville, a-t-on ajouté. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité territorialement compétents. (APS)