Constantine : Démantèlement du plus grand abattoir sauvage de la ville

Après la saisie, la semaine dernière, d’une quantité de viande venant d’abattages clandestins, estimée à près de 700 kg, les autorités locales de la wilaya de Constantine ont lancé, dans la journée du mardi, une opération de démolition de 122 baraques qui servaient d’étables et d’abattoirs non autorisés, situées dans la cité populaire des frères Abbas, communément appelée «Oued El Had».

En effet, c’est à la suite de la rafle, laquelle a conduit à l’arrestation de six individus, que les ouvriers de la commune de Constantine, qui a mobilisé à l’occasion son parc d’engins, ont investi très tôt dans la matinée d’avant-hier l’endroit abritant le plus grand abattoir sauvage de la ville, situé à l’abri derrière les immeubles des Coopérants, et s’étendant jusqu’à la rive de l’oued qui donne son nom à la cité, le tout sous une impressionnante présence policière ; l’endroit étant connu pour l’accueil, pour le moins musclé, réservé aux représentants de l’autorité publique, les inspecteurs d’hygiène en tête.

Après l’évacuation des occupants par les forces de police, les ouvriers mandatés pour cette mission ont procédé au démantèlement de l’abattoir, et ce, après avoir sorti des baraques du matériel, essentiellement des planches à découper, des étals et des réfrigérateurs. L’opération s’est déroulée dans de bonnes conditions, et devra permettre de tarir les sources d’approvisionnement des bouchers clandestins pullulants au niveau des quartiers populaires, ainsi que dans certains endroits de la vieille ville.

Issam B.