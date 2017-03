Décès : Kechiche Allaoua n’est plus

L’ex-entraîneur national, Kechiche Allaoua, des années 70 de lutte libre des jeux Africains de 1978 et JM 1975, n’est plus. Ce technicien supérieur en sport, cadre du MJS et ex-arbitre international laisse un grand vide. Il a été aussi ex-président de la commission d’arbitrage de la FALA. Toute la famille de la lutte lui présente ses sincères condoléances et prie dieu le tout-puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde. Il a été inhumé hier au cimetière de la montagne, son quartier natal.

« A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons »