Béchar : Mariage collectif de 25 couples

Fidèle à son rendez-vous annuel, l’Association Takafoul d’Igli (152 km du chef lieu de la wilaya de Béchar) vient encore une fois de permettre à 25 couples de pouvoir convoler en justes noces, à l’occasion du mariage collectif qu’elle vient d’organiser, durant trois jours et en collaboration avec l’APC de cette même ville et d’une dizaine d’autres associations, qui auront tenu à participer à cet événement socioculturel, bien ancré dans les traditions de la région, au même titre que d’autres festivités, telles le Mouloud Ennabaoui, Yennayer… Le premier jour aura vu la cérémonie du henné, au rythme des chants et danses folkloriques, animée par des troupes locales et d’Oran et, dans la soirée, le copieux couscous auquel prennent part aussi bien les convives que tous les habitants d’Igli. Le lendemain, les heureux couples auront droit, confortablement assis sous une gigantesque tente, élevée au pied de la grande dune, à une grande fantasia. Un spectacle que nul ne voudrait rater à cette occasion et d’ailleurs tellement prisé ici. Le jour suivant sera enfin consacré aux actes de mariage : un événement qu’abrite la mosquée d’Igli. Alors que l’imam bénit les nouveaux mariés en présence des témoins, ce sont les you-you et les chants religieux qui font fureur au-dehors. Parmi les convives de cette grande manifestation, figure une vingtaine de médecins spécialistes, venus de Hadjout ( wilaya de Tipasa) et qui auront profité de ce court séjour pour effectuer une vingtaine de consultations, dans différentes consultations, alors que l’Association Takafoul a également procédé à la circoncision de 32 bambins, à cette occasion, qui s’est achevée par le tirage au sort d’un couple, auquel sera offert une Omra aux Lieux Saints de l’Islam.

Ramdane Bezza