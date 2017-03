Semaine « Culture et loisirs » de Tissemsilt : 4.000 enfants invités

Quelque 4.000 enfants ont participé à la Semaine «Culture et loisirs’, dont les activités ont été clôturées vendredi à la maison de la Culture Mouloud-Kacem-Naït-Kacem de Tissemsilt, a annoncé le directeur de l'établissement. Les activités théâtrales de cet évènement, organisé à l’occasion des vacances scolaires de printemps, ont drainé «une moyenne variant entre 500 et 700 enfants par jour, venus avec leurs parents du chef-lieu de Tissemsilt et des régions limitrophes, notamment d’Ouled Bessam, Ammari, Sidi Abed et Khemisti’, a indiqué à l'APS, M. Ali Amcha. Cet engouement reflète la bonne qualité des spectacles proposés, s'est-t-il félicité, ajoutant que «six pièces théâtrales, éducatives et sensibilisantes, ainsi que des spectacles de magie, animés par des noms connus sur le plan national, ont été au programme de cette Semaine culturelle». Des jeux en plein air, toboggans et châteaux gonflables ont été en outre installés dans la cour de la maison de la Culture, au profit des enfants en bas âge. Le programme culturel se poursuivra tout au long de l’année, avec des performances théâtrales pour enfants et adultes, ainsi que des activités artistiques, littéraires et scientifiques, a conclu son directeur. (APS)