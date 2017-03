Coupe d’Algérie seniors féminin (8es de finale)

Résultats des rencontres des huitièmes de finale de la coupe d’Algérie de football féminin, disputées vendredi :

AS Oran Centre - AC Biskra (5 - 0)

ESF Amizour - JF Khroub (1 - 5)

CSAFW Taref - ESFOR Touggourt (0 - 4 )

ASE Alger Centre - AS Intissar Oran (5 - 0)

SF El Attaf - FJ Skikda (2 - 0)

FC Constantine - AS Sûreté nationale (1 - 2)

CF Akbou - Esperance Bab El-Oued (9 - 0)

WAJ Saïda - Affak Relizane (0 - 8)