7e session de la grande commission mixte algéro-congolaise : promotion des échanges économiques

La 7e session de la grande commission mixte algéro-congolaise se tient à Alger, aujourd’hui et demain, sous la coprésidence du ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, et du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Congolais à l’étranger, Jean Claude Gakosso, indique le ministère des AE dans un communiqué. Cette réunion permettra l’examen de «toutes les possibilités de promotion des échanges économiques et commerciaux, et de donner une nouvelle dynamique aux relations bilatérales, à la lumière des rencontres de haut niveau prévues entre les deux pays», précise la même source.