BOUIRA : Deux terroristes condamnés à mort

Deux dangereux terroristes, capturés en mars 2016 par les éléments de l’Armée nationale populaire à Gheddioua (Kadiria), au nord-ouest de Bouira, ont été condamnés à mort mardi pour leur implication dans des crimes et attentats, a-t-on appris de source judiciaire. Il s’agit de D. Rabah alias Houdaifa, et H. Fateh alias Sohaib, originaire de Bouira. Les deux terroristes sont impliqués dans plusieurs attentats perpétrés contre des citoyens et les services de sécurité. Ils ont été condamnés dans la nuit de lundi à mardi après un procès qui a duré plusieurs heures. Dans ce même procès, quatre individus, dont une femme, issus de Kadiria, Aomar et de Béni Amrane, accusés de soutien aux groupes terroristes, ont été condamnés à un an de prison ferme, alors que six autres personnes ont été acquittées, selon la même source. (APS)