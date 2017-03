M. Bensalah reçoit l'ambassadeur d'Italie : Une dynamique renouvelée

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah a reçu l'ambassadeur d'Italie en Algérie, Pasquale Ferrara, avec lequel il a passé en revue les relations bilatérales et la dynamique qui marque la coopération notamment dans son volet économique, indique un communiqué du Conseil. Les deux parties ont évoqué également la situation qui prévaut dans la région. L'ambassadeur d'Italie a exprimé la reconnaissance de son pays à l'Algérie pour son rôle et ses efforts constants en faveur du rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans la région. La rencontre a été également une opportunité pour évoquer "les spécificités des relations historiques unissant les deux pays ainsi que l'échange de vues sur plusieurs questions de l'heure", ajoute le communiqué.