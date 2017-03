Décès du cheikh de la zaouia Senoucia en Algérie, Sidi Mustapha Bentekkouk : Disciple de grands cheikhs

Le cheikh de la zaouia Senoucia, Sidi Mustapha Bentekkouk est décédé hier à Mostaganem, à l’âge de 89 ans des suites d’une longue maladie, a-t-on appris auprès de sa famille. Cheikh Sidi Mustapha Bentekkouk est né en 1928 dans la région de Bouguirat (Mostaganem) et a grandi dans un milieu familial du savoir et du dikr.

Le défunt a évolué au sein de la tariqa senoucia fondée par cheikh Mohamed Ben Ali Essenouci, natif de la même région, puisant dans les principes fondamentaux de l’islam, en tant disciple de grands cheikhs et se consacrant à la dévotion, à l'ascétisme. Cheikh Mustapha était, durant la guerre de Libération nationale, chargé de la collecte de l’argent auprès des disciples, au profit du Front de libération nationale (FLN).

Il a accédé au titre de cheikh de la zaouia Senoucia en Algérie après le décès du cheikh Sidi Mohamed El Alam le 11 févier 1979. Cheikh Sidi Mustapha Bentekkouk sera inhumé aujourd’hui après la prière du Dohr au cimetière de la zaouia Bentekkouk à El Araar (Bouguirat). (APS)