Domaine minier et pétrolier : Prochain appel à concurrence

L'Agence nationale de valorisation des ressources hydrocarbures (Alnaft) compte lancer, dans le cadre son plan d'action de l'année en cours, un appel à concurrence pour développer le domaine minier et pétrolier, a-t-on appris hier à Oran de son président. « Alnaft a inscrit, à l'instar des années précédentes dans son plan d'action de l'année en cours, le lancement d'un appel à la concurrence qui sera axé sur les opportunités de développement dans le domaine minier et pétrolier, eu égard à l'important programme de travaux d'exploration et surtout de développement devant être réalisé dans les prochaines années », a souligné Sid Ali Betata. « Le lancement de cet appel dépendra d'un certain nombre de préalables liés à la conjoncture du marché essentiellement », a-t-il ajouté. En outre, ALNAFT vient d'engager, dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt, un programme complémentaire d'études pour affiner les connaissances des différents potentiels en hydrocarbures, en particulier dans les régions du nord du pays, de l'offshore et certains bassins sédimentaires largement sous exploités, a-t-il fait savoir. (APS)