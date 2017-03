Paiement électronique des billets et abonnements de voyage : Signature d'une convention avec Algérie Poste

La Société nationale des transports ferroviaires va signer prochainement une convention avec Algérie Poste pour le paiement électronique des billets et abonnements de voyage sur le réseau ferré, a annoncé le directeur général de la SNTF. La convention, qui fait suite à celle déjà signée avec la Banque Nationale d’Algérie (BNA), permettra aux détenteurs de cartes CCP de régler en temps réel les prix des billets et des abonnements à travers des terminaux de paiement électronique (TPE) dans les gares de leur choix, a précisé Yacine Bendjaballah. Ce nouveau service sera introduit progressivement pour couvrir l'ensemble des gares de la société ferroviaire à l'échelle nationale, souligne M. Bendjaballah, présent à Bechar dans le cadre de la manifestation d’information « les trains de demain », pour un service de qualité initiée par la SNTF. Rappelant que le site web de la SNTF permet déjà la réservation en ligne des billets, M. Bendjaballah a tenu à souligner que le e-paiement, en plus qu’il s’inscrit dans le cadre de la modernisation des prestations de la SNTF, facilitera amplement les opérations d’achat de billets de voyage aux citoyens.

M. Yacine Bendjaballah a donné auparavant, en compagnie du wali de Bechar, le coup d’envoi de cette manifestation d’information qui se poursuivra jusqu’au 26 du mois en cours à travers une caravane en train devant sillonner Ain-Sefra, Naâma, Mécheria, Sidi Bel-Abbes et Oran, et ce, pour la sensibilisation du public sur les efforts déployés en matière de développement et de modernisation des transports ferroviaires.