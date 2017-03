M. Lamamra reçoit les ambassadeurs de Djibouti et de Slovénie

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, a reçu hier au siège du ministère des Affaires étrangères, M. Ayeid Mousseid Yahya, qui lui a remis les copies figurées des lettres de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de la République algérienne démocratique et populaire, avec résidence à Paris ainsi que Mme Reuata Cvelbar Bek, qui lui a remis les copies figurées des lettres de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Slovénie auprès de la République algérienne démocratique et populaire, avec résidence à Madrid.