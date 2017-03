M. Louh reçoit l'ambassadeur d'Italie : Renforcer la coopération en matière de formation

Le renforcement de la coopération en matière de formation et d'échange d'expériences dans le domaine de la justice a fait l'objet de discussions, hier à Alger, entre le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, et l'ambassadeur d'Italie en Algérie, Pasquale Ferrara, a indiqué un communiqué du ministère.

A l'issue de l'audience qu'a accordée le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, à Pasquale Ferrara, les deux parties «se sont félicitées de la qualité des relations bilatérales entre les deux pays, notamment en matière d'entraide judiciaire, et ont convenu de renforcer la coopération en matière de formation et d'échange d'expériences», a précisé la même source. (APS)