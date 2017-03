M. Ouali rencontre l’ambassadeur du Maroc : Les ressources en eau au menu

M. Abdelkader Ouali, ministre des Ressources en eau et de l’Environnement, a reçu hier en audience l’ambassadeur du Maroc en Algérie, M. l’Ahssen Abdelkhalek.

Cette audience a permis de passer en revue l’état de la coopération algéro-marocaine en application du mémorandum d’entente, portant création du comité technique mixte sur la coopération dans le domaine des ressources en eau, entre les deux parties.

A cette occasion, le ministre des Ressources en eau et de l’Environnement et son hôte ont examiné les voies et moyens à hisser davantage la coopération bilatérale et multilatérale à travers la mise en œuvre d’un programme de coopération.