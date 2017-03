329e session du Conseil d'administration du BIT : M. El-Ghazi à Genève

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El-Ghazi prend part à Genève, à la 329e session du Conseil d'administration du Bureau international du Travail. L'examen des rapports annuels au titre du suivi de la Déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail et des questions découlant des travaux de la 105e session de la Conférence internationale du travail, ainsi que le suivi de la résolution concernant le travail décent dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, seront à l'ordre du jour de cette session, précise la même source.

Il sera également question lors de cette session d'exposer l'expérience de l'Algérie en matière de protection sociale à travers une session d'information, qui s'inscrit dans le cadre du programme de coopération sud-sud, ajoute le communiqué.

Le ministère rappelle, par ailleurs, que le Conseil d'administration du BIT est une structure tripartite regroupant des délégués gouvernementaux, employeurs et syndicaux.

«Il s'agit d'une instance exécutive chargée de prendre les décisions inhérentes à la politique du BIT, de définir l'agenda de la CIT, d'adopter le programme et le budget de l'organisation et d'élire son directeur général», conclut le communiqué. (APS)