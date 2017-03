Fête de la ville aux mille coupoles : Richesse du patrimoine

Le coup d’envoi de la 44e édition de la fête de la ville aux Mille coupoles a été donné hier à El-Oued, en présence des participants venus de 36 wilayas du pays et de cinq pays arabes, ainsi que d’un public nombreux. Reflétant la diversité et la richesse du patrimoine culturel des différentes régions du pays, une imposante parade (carnaval de la ville) animée par des troupes folkloriques de huit wilayas du pays, rythmé aux sonorités du bendir (tambour) et de la zorna (trompette traditionnelle), entrecoupées de salves de baroud, a marqué le début de cette fête annuelle, à la grande satisfaction du public. Les troupes des pays arabes participantes (Tunisie, Libye, Palestine, Sahara Occidental et Yémen) ont, de leur côté, montré, à travers la présentation de facettes de leur folklore, le rapprochement de leur culture et la communion de la dimension historique de leurs peuples. La cérémonie inaugurale a également vu la participation de la fanfare de la Protection civile, des Scouts musulmans algériens (SMA) et des équipes du mouvement associatif sportif qui ont exécuté des exhibitions d’arts martiaux.