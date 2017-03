AGO : Les bilans moral et financier adoptés

Les membres de l’Assemblée générale ordinaire (AGO) de la Fédération algérienne de handball (FAHB) ont adopté samedi à Alger les bilans moral et financier de l`exercice 2016. Les 68 membres présents sur les 82 composant l’Assemblée générale de la FAHB ont adopté d’abord le bilan moral par vote à bulletin secret de l’exercice 2016, avec 56 voix oui contre 12 non, avant de passer au bilan financier approuvé par 55 membres contre 13.

«Je remercie l'ensemble de l'AG d'approuver les deux bilans, cela témoigne de leur confiance placée en la Fédération. J'accepte toutes les critiques mais je refuse que des personnes touchent à ma dignité. J'admets que j'ai commis des fautes durant mon mandat, je ne peux pas dire que tout est parfait, je ne suis pas providentiel», a reconnu le président sortant de la FAHB Said Bouamra. Au cours de cette AGO, les membres ont également examiné le rapport du commissaire aux comptes et la désignation des membres de la commission de candidatures, de recours et de passation de consignes. «Le travail que nous avons fait, nous l'avons fait sans calcul, en notre âme et conscience. Concernant mon avenir à la FAHB, je ne peux pas me prononcer actuellement, je dois d'abord consulter l'AG qui m'avait élu en 2013», a-t-il souligné à l'assistance. Said Bouamra a réclamé '»l'union sacrée» de la famille du handball national, appelant tous les acteurs à s'organiser dans l'intérêt de la discipline.