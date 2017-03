Constantine : Rue du 19 Juin l’éternel chantier

L’aménagement de l’allée piétonne de la rue du 19 Juin 1965, et de son prolongement, la rue Didouche Mourad, opéré dans le cade de la manifestation « Constantine, capitale de la Culture arabe », n’a pas fini de défrayer la chronique, et ce, bien que la fin officielle du chantier remonte à 2015. En effet, on se souvient que les critiques avaient fusé dès les premières pluies, ce qui a remis sur le tapis le choix des matériaux utilisés pour le pavage de la chaussée, et lequel avait été contesté par certains spécialistes de la question. Ainsi, les habitants et les habitués de ladite rue avaient vite fait de constater des malfaçons mettant à nu la légèreté dont ont fait preuve les responsables concernant l’exécution desdits travaux. Dernier rebondissement en date, la décision prise par le chef de l’exécutif d’allouer un budget provisoire de 11 millions de dinars, à la réhabilitation de la rue du 19 juin. Dans ce contexte, on a appris que la direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction (DUAC) de la wilaya, a désigné une nouvelle entreprise qui se chargera du projet de réhabilitation. L’administration avait auparavant pris soin d’adresser une mise en demeure à l’entreprise de réalisation l’invitant à procéder aux réparations nécessaires, et devant sa non-obtempération, une action en justice a été intentée à son encontre. Sur le terrain, le nouvel entrepreneur a jugé utile de commencer par l’étape de décapage afin de minimiser les désagréments que rencontrent les usagers de cette rue piétonnière, en attendant le remplacement des pavés usagés par d’autres de même nature, ce qui laisse planer la doute sur la fiabilité, à long terme, de cette solution. Pour rappel, une enveloppe financière de 8 milliards de DA a été mobilisée pour des projets d’aménagement urbain entrant dans le cadre de l’événement culturel qu’a accueilli la ville d’avril 2015 à avril 2016.



Issam B.