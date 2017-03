Tribunal administratif de Bejaia : 5 listes validées

Cinq listes de candidats aux prochaines élections législatives, initialement rejetées par la direction de la réglementation et de l’administration générale (DRAG) ont été validées par le tribunal administratif près la cour de Bejaia, après examen de leur recours, a indiqué la wilaya.

Il s’agit des listes des partis HMS, P.T, TAJ, ANR et l’Alliance El-Feth, dont l’intégration va porter à 18 listes l’ensemble des prétendants à la course électorale, parmi lesquels figurent désormais 16 partis politiques (MPA, M.E.N, P.S.T, R.N.D, F.F.S, R.C.D, El Houkm Errached, R.P.R, F.L.N, A.N.R, H.M.S, T.A.J, Alliance El Feth, Front el Moustakbel, F.N.A et P.T) et deux formations indépendantes que sont Citoyens libres et Initiative citoyenne, a-t-on précisé.

Plusieurs candidats sortant de la dernière législature ou ayant assumé des mandats analogues précédemment ont été reconduits pour piloter ces listes, soit sous les mêmes couleurs partisanes soit sous d’autres couleurs nouvelles. Ils sont une dizaine. Beaucoup d’élus, issus des assemblées locales (APC-APW) y figurent également pour se soumettre aux suffrages de près de 530.000 électeurs, inscrits sur les fichiers électoraux et répartis en 335 centres et 1.227 bureaux.