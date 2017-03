El Tarf : Hommage aux moudjahidine invalides

Pas moins de 17 moudjahid infirmes de la région d’El Tarf ont été honorés par le musée local du Moudjahid de la wilaya d’El Tarf, lors d’une série de visites effectuées aux domiciles de ces témoins d’un pan de l’histoire de l’Algérie, a-t-on appris samedi dernier auprès du directeur local de cet édifice. Résidant dans les localités de Berrihane, El Kala et Ain Assel, les visites pour ces moudjahine dont la plupart sont malades et impotents visent, à indiqué, Aziz Aoufi, à rendre hommage à ceux qui ont contribué, aux côtés de martyrs, à la glorieuse guerre de Libération nationale pour le recouvrement de l’indépendance. Accompagnés de représentants de différents secteurs (affaires religieuses, sûreté de wilaya, gendarmerie ), des cadeaux symboliques ont été remis à ces témoins et acteurs de ces importants évènements historiques, en guise de reconnaissance, a-t-on affirmé de même source. Il s’agit de la deuxième série de sorties, initiées en l’espace de deux mois, a rappelé la même source, signalant que plus de 20 moudjahidine ont été honorés par le musée local du Moudjahid. La même source a ajouté que dans le cadre de la célébration de la fête de la Victoire, le musée du Moudjahid d’El Tarf a programmé des conférences traitant de thèmes liés à l’histoire de la Révolution au niveau de l’école coranique de Dréan. Des visites aux sites des lignes Challe et Morice sont, en outre, prévues, lundi prochain, au profit de 40 étudiants de l’université continue d’El Tarf où la commémoration de cet anniversaire donnera lieu, également dans la wilaya d’El Tarf, à une série d’activités dont l’inauguration d’une salle de soins à Houaichiya et d’un stade communal au chef-lieu de wilaya ainsi que la pose de la première pierre, l’une pour la construction d’un hôtel (3 étoiles) à Sidi Belgacem et l’autre pour la réalisation d’un palais des expositions à Ain Kheyar. (APS)