Algérie-Vatican : M. John Gordon Mac William nommé évêque de Laghouat-Ghardaïa

Le Pape François a nommé le Révérend Père John Gordon Mac William Evêque du diocèse de Laghouat-Ghardaïa, a-t-on appris auprès de la Nonciature apostolique en Algérie. Né en 1948 à Wimbledon en Angleterre, le Père Mac William, qui a étudié à l’école des Bénédictins, dans le Sussex, a servi dans l’armée britannique pendant 18 ans. Il était, depuis mai 2015, Provincial des Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs), précise-t-on de même source. Il est entré dans la Société des Missionnaires d’Afrique en 1984 et a complété ses études de philosophie et de théologie à l’Institut des Missionnaires de Londres. Après avoir été ordonné prêtre en 1992, le Père Mac William a suivi des études à l’Institut pontifical d’études arabes et d’islamologie à Rome. Il a été ensuite envoyé en Algérie où il a travaillé successivement, entre 1995 et 2008, à Alger, Tizi-Ouzou, de nouveau à Alger, puis à Ghardaïa, avant de travailler pendant 7 ans à l’Institut des Belles Lettres arabes en Tunisie.