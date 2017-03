La Fifa suspend la Fédération malienne pour ingérence politique

La Fédération internationale de football (Fifa) a suspendu la Fédération malienne de football (Femafoot), estimant que le pouvoir politique a fait preuve d'ingérence en limogeant ses dirigeants le 8 mars, selon un communiqué de la Fifa jeudi. "La Fifa a été mise au courant des décisions du Ministre des Sports qui dissolvent le Comité Exécutif de la Femafoot (...) Dans ces circonstances, le Bureau du Conseil a décidé de suspendre la Femafoot avec effet immédiat" indique le communiqué.

"Par conséquent, la Femafoot perd tous ses droits de membre (...) Cela signifie aussi qu'aucune des équipes représentatives et aucun des clubs affiliés de la Femafoot ne sont plus désormais en droit de prendre part aux compétitions internationales", précise le communiqué. Cette décision implique également "que la Femafoot et ses membres ne peuvent plus bénéficier des programmes de développement de la Fifa ou de la CAF, la suspension ne sera levée que lorsque les décisions ministérielles auront été annulées et que le comité exécutif de la Femafoot aura été réinstallé" conclut le communiqué. Le ministère des Sports du Mali avait justifié "la dissolution du comité exécutif de la Femafoot, dirigé par le général de police Boubacar Baba Diarra", en raison de "la persistance de la crise au sein du football".

La Fifa pour sa part avait déjà rappelé que "la décision ministérielle allait à l'encontre" de l'indépendance des associations membres et demandé son annulation. Les autorités politiques ont cependant maintenu la sanction ; le conseiller juridique du département des sports, Amadou Diarra Yalcouyé, avait précisé lors d'un point presse que "la Fifa ne peut obliger le gouvernement à revenir sur sa décision".