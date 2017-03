10e édition Lawhat d’Or : Ooredoo remporte le Prix Affichage Grand Format d’Or

Ooredoo se distingue une nouvelle fois dans le domaine de l’affichage en remportant le Prix Affichage Grand Format d’Or à la 10e édition des Lawhat d’Or. La cérémonie de remise des récompenses aux meilleures campagnes d’affichage pour l’année 2016 s’est déroulée récemment à Alger, et a regroupé les professionnels du domaine de l’affichage, de la publicité, de la communication et des médias.

Pour cette 10e édition des Lawhat d’Or, Ooredoo a décroché le Prix Grand Format d’Or pour l’affiche relative à la campagne de lancement commercial des services 4G de Ooredoo en octobre 2016 avec comme message principal : «Dima plus». Cette campagne a été conçue par l’agence de conseil en communication et relations publiques TBWA/DJAZ.



Concours «#Ooredoo_Selfie» sur la page Facebook



Ooredoo revient avec un concours inédit «#Ooredoo_Selfie» en mettant en jeu de nombreux cadeaux à gagner sur sa page officielle et certifiée (https://web.facebook.com/OoredooDZ/).

Ce concours, qui s’étalera du 9 au 28 mars 2017, est gratuit et est ouvert à tous les fans de la page de Ooredoo et leur permet de remporter des smartphones et des codes de rechargement.