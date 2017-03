M. Tebboune reçoit M. Taboubi

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville et ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune a reçu le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi.

Lors de cette rencontre, qui s’est déroulée en présence du secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Saïd, les deux parties ont évoqué les voies et moyens à même de promouvoir la coopération économique entre les deux pays dans différents domaines.

Le ministre a saisi l’occasion pour exprimer la disposition de la partie algérienne à soutenir l’Etat tunisien frère, conformément aux directives du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ajoute le communiqué.

Le secrétaire général de l’UGTT a salué, pour sa part, le soutien apporté par l’Algérie à la Tunisie.