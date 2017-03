Béchar : 2 enfants se noient dans un étang

La nouvelle, telle une traînée de poudre, a vite fait le tour de la ville : ce mardi dernier, à 10h30, les corps de deux enfants d’une même famille, un garçon et une fille, respectivement âgés de 25 et 21 mois, ont été repêchés par les éléments de la protection civile, immédiatement dépêchés sur les lieux, alors qu’ils venaient de se noyer, en chutant dans ce que l’on peut appeler un étang d’eaux… usées, au quartier El Quatara, à Béchar-Djedid.

Conséquence indubitable d’un laisser-aller et d’une absence de conscience de la part de l’entreprise chargée des travaux de réalisation des canalisations d’évacuation des eaux usées. Alors que les dépouilles de ces deux êtres innocents ont été évacuées vers l’hôpital Tourabi-Boudjemâa de Béchar, le père des victimes a promis d’ester les responsables en justice pour « laisser-aller et inconscience professionnelle », sachant que plusieurs protestations et plaintes ont, au préalable, été adressées aux services concernés et qui visaient justement à prévenir des conséquences négatives que pouvaient engendrer une telle situation. Aujourd’hui encore, ce sont deux pauvres bambins qui viennent de payer de leur vie, l’irresponsabilité d’adultes.

Bezza Ramdane