Mascara : Visites pédagogiques

Dans le cadre de ses activités de sensibilisation de proximité à l’égard des différentes franges de la société, et en concrétisation du programme élaboré par la Direction Générale de la Sûreté Nationale pour l’organisation de visites pédagogiques au profit des élèves au niveau des sièges de sécurité, les services de la Sureté de Wilaya de Mascara ont organisé, en collaboration avec le staff administratif et pédagogique de l’école primaire du chahid lieutenant Benmessabih, une visite pédagogique au profit des élèves. Cette visite à pour objectif de faire connaître aux élèves les services de la sûreté de wilaya et leurs missions visant à la protection des personnes et des biens ainsi que les moyens scientifiques et techniques utilisés dans l’exercice des missions de la police scientifique.

Cette sortie a permis aux jeunes élèves de découvrir les actions et les missions rattachées aux policiers dans le cadre de la sécurité des personnes et des biens. Ils ont suivi avec beaucoup d'intérêt l'historique de la Police algérienne comme ils se sont imprégnés des métiers de police et de leur essor depuis le recouvrement de l'indépendance.

Par ailleurs, à la fin de leur visite, les élèves ont manifesté leur joie de cette initiative qui leur a permis de voir de plus près les missions du corps de la police. La plupart d’entre eux ont manifesté leur désir de rejoindre à l’avenir ce corps aux nobles missions. La visite s’est terminée par une photo souvenir en compagnie des élèves. A signaler que plusieurs sûretés de dairas ont organisé des visites similaires au profit des élèves des établissement des différents cycles qui ont pris connaissance des missions, efforts et moyens scientifiques et techniques utilisés dans la lutte contre les différents types de criminalité et la protection des personnes et des biens.

A. Ghomchi