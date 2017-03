Alger : Création de passages sécurisés

L’Assemblée populaire de la commune d’Alger-Centre a dégagé une enveloppe financière de 40 millions de dinars pour l’aménagement de ses boulevards. C’est ce qu’a annoncé, hier à Alger, le président de l’Assemblée populaire de la commune d’Alger-Centre, Bettache Abdelhakim, en marge d’une cérémonie organisée en l’honneur des personnes handicapées.

M. Bettache a expliqué qu’« un avis d’appel d’offres sera lancé pour la réalisation de ce projet qui permettra de garantir un itinéraire accessible aux personnes à besoins spécifiques. »

Il a indique également qu’« un guichet spécial est réservé aux handicapés au niveau de la mairie.» Une vingtaine de fauteuils roulants et de matelas à eau, des cannes, ont été distribués aux invités.

L’APC d’Alger-Centre compte près de 500 personnes à besoins spécifique qui sont pris en charge par la wilaya sur le plan de transport et de soins. « Deux ambulances sont mises à leur disposition afin de leur assurer le déplacement vers les centres de santé tels que l’hôpital de Ben Aknoun », a-t-il précisé.

Ces personnes selon, le président de l’Assemblée populaire de la commune d’Alger-Centre peuvent acquérir du matériel, dont des matelas orthopédiques en présentant une demande à l’APC. « On a mis à leur disposition des équipes de l’APC qui se déplacent aux domiciles de ces personnes afin de les prendre en photo pour préparer leur passeport. L’APC d’Alger-Centre consacre le transport une fois par semaine aux personnes âgées pour les stations balnéaires », a expliqué M. Bettache.

Wassila Benhamed