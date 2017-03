Habitat : 4.000 familles relogées avant fin mai à Alger

Quelque 4.000 familles seront relogées avant fin mai dans la wilaya d'Alger, a annoncé le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh. Quelque 4.000 familles seront relogées avant fin mai dans la wilaya d'Alger au titre de la 22e opération de relogement, a précisé M. Zoukh dans une déclaration à la presse au terme d'un exposé du groupe Lafarge Algérie sur les solutions efficientes et durables en matière de construction et les moyens de transformer les déchets en énergie. Par ailleurs, M. Zoukh a indiqué que des groupes de travail seront mis sur pied pour examiner les possibilités d'exploitation des nouvelles techniques de transformation des déchets en énergie en vue de préserver l'environnement. Des études seront également réalisées sur l'éventuelle utilisation des fours des cimenteries de Meftah et Rais Hamidou pour transformer les déchets en énergie, a ajouté le wali d'Alger.