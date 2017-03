Porteurs de projet : Recouvrement de 85% des crédits à Mila

Pas moins de 85% des crédits octroyés aux jeunes porteurs de projet, dans le cadre de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) de Mila, ont été remboursés depuis le lancement de l’opération de recouvrement, a-t-on appris hier, du directeur de l’antenne de wilaya de ce dispositif d’aide à l’emploi. «Un montant de 470 millions de dinars a été recouvré sur un total de 560 millions de dinars de crédits accordés», a précisé Nacereddine Khouri, détaillant que pour l’année 2016, 140 millions dinars ont été remboursés par les jeunes bénéficiaires des crédits. Ce responsable a souligné que ce dispositif d’aide à l’emploi a financé, depuis sa création en 1996, au niveau de cette wilaya, pas moins de 7.712 projets d’investissement répartis sur les secteurs des services (2.603 projets), des transports, totalisant 1.857 projets, de l’agriculture avec 1.135 projets, suivis par l’artisanat (857), l’industrie (823) et le bâtiment et travaux publics (471). M. Nacereddine Khouri a soutenu que 75% des micro-entreprises financées par ce dispositif poursuivent leurs activités et leur évolution.