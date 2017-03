L'armée turque élimine 98 terroristes

Un total de 98 membres du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI) ont été tués dans une série de raids menés cette semaine par les forces turques dans le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie, a annoncé l'armée turque. "Entre le 2 et le 8 mars, 27 terroristes ont été éliminés dans les régions de Diyarbakir, Bingol, Siirt, Mardin, Bitlis, Batman et Kars (Sud-est turc) et de 71 autres dans le cadre de l'opération Bouclier de l'Euphrate dans le nord de la Syrie, au cours de la semaine dernière", a précisé l'armée, dans un communiqué. Par ailleurs, 80 engins explosifs artisanaux, 25 fusils d'assaut, un fusil de précision, environ 545 kg de nitrate d'ammonium, des munitions et du matériel utilisé dans la fabrication des engins explosifs ont été saisies. Aussi, 24 refuges utilisés par les terroristes ont été identifiés et détruits et cinq véhicules signalés volés et faussement immatriculé ont été également retrouvés. La Turquie a lancé l'opération "Bouclier de l'Euphrate" le 24 août 2016 contre les terroristes de Daech, avec l'objectif de "nettoyer le long des frontières turco-syriennes de l'organisation ultra-radicale", selon la partie turque. L'Etat-major turc a rappelé que depuis le lancement de l'opération 3.060 terroristes de Daech ont été neutralisés, dont 2.647 tués. Et, les forces aériennes turques ont bombardé 2.325 cibles et détruit 3.888 engins explosifs artisanaux et 92 mines.