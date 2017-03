MDN : 5 casemates détruites à Sétif et Jijel et un élément de soutien arrêté à Alger

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l’Armée nationale populaire ont détruit le 8 mars 2017, cinq casemates pour terroristes à Sétif et Jijel (5e Région militaire), tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté un élément de soutien aux groupes terroristes à Alger (1re RM) », précise la même source. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’ANP « a saisi de 95,1 kilogrammes de kif traité à Tindouf (3e RM), tandis qu’un autre détachement a intercepté à El-Oued (4e RM), un contrebandier à bord d’un camion chargé de 40 quintaux de tabac ». En outre, à Bord Badji Mokhtar et In Guezzam (6e RM), des détachements de l’ANP « ont arrête 9 contrebandiers et saisi deux véhicules tout-terrain, deux paires de jumelles, quatre détecteurs de métaux, trois marteaux-piqueurs et trois groupes électrogènes, alors que 63 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen (2e RM), Ouargla et Ghardaïa (4e RM).



Récupération d’une mitrailleuse et destruction de trois caches entre Bouira et Bordj Bou-Arréridj

Un détachement de l’ANP relevant du secteur opérationnel de Bouira (1re Région militaire) a récupéré dans l’après-midi d’aujourd’hui 9 mars 2017, une mitrailleuse lourde de type FMPK, deux chaînes de munitions, ainsi que 185 balles, et détruit trois caches pour terroristes près du mont Boukhaled, situé entre les wilayas de Bouira et Bordj Bou-Arréridj.