Construction durable : 5e LafargeHolcim Awards

Sous le haut patronage du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, avec l’accompagnement du Conseil National de l’Ordre des Architectes, CNOA, la Fondation LafargeHolcim a lancé la cinquième édition de son concours sur la construction durable ouvert aux étudiants, architectes, urbanistes et ingénieurs, et visant à récompenser des projets architecturaux innovants en matière de bâtiment vert.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 21 Mars sur le site : www.lafargeholcim-awards.org

II récompense, les meilleurs projets sur zones, Europe, Amérique du Nord, Amérique Latine, Afrique /Moyen-Orient, Asie-Pacifique.

Deux catégories seront récompensées, la « principale » « qui s'adresse aux architectes, urbanistes et ingénieurs) et la « Next Generation » qui concerne les étudiants en architecture et les architectes de moins de trente ans. Des prix seront distribués, dans un premier temps, au second semestre 2017, à

trois lauréats de chaque grande zone définie et pour chaque catégorie.

La remise de prix pour la région Middle Eat Africa aura lieu les 7 et 8 septembre à Nairobi Kenya.

La deuxième phase, prévue en 2018, élira trois vainqueurs à l'échelle mondiale. Lors de la dernière édition

de ces trophées, 6.103 dossiers avaient été soumis, émanant de 152 pays.