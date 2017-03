Tizi Ouzou : La greffe de la moelle pratiquée au CHU de wilaya

Le service de greffe de la moelle osseuse au Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Tizi Ouzou sera ouvert après la réception d’un irradiateur externe, nécessaire au fonctionnement du service, a-t-on appris jeudi du directeur général de l’établissement.

Cet équipement est actuellement en phase d’acquisition et le marché a été attribué, selon Abbes Ziri qui a précisé à l'APS que le transport de l’appareil qui fonctionne à base d’uranium nécessite une autorisation du commissariat de l’énergie atomique (COMENA).

"Nous avons obtenu une première autorisation de transport dont le délai a expiré sans que le radiateur ne soit encore acquis. En somme, nous avons introduit une demande de prolongation des délais de validité par le COMENA et la procédure est actuellement en cours", a-t-il affirmé. Une fois installé, ce nouveau matériel dont le coût s’élève à 54 millions de DA, permettra la mise en service de la structure qui assurera la greffe de la moelle au profit des patients atteints de certaines maladies hématologiques ou de cancers du sang comme la leucémie et le lymphome, a-t-il soutenu.

A l’ouverture de ce service, le CHU de Tizi Ouzou se positionnera comme un "véritable pôle de greffe au niveau national" avec quatre spécialités assurées, en l’occurrence la greffe rénale, la greffe de la cornée, les implants cochléaires et la greffe de la moelle, a-t-il observé. M. Ziri a également annoncé qu’une trentaine de greffes rénales sont programmées pour l’année 2017 au CHU de Tizi-Ouzou, rappelant que 17 actes chirurgicaux similaires ont été réalisés en 2016 sur les 25 programmés.

Au service ophtalmologie, plus de 1800 cas de cataracte (une maladie de l’œil) ont été opérés, en plus de la réalisation de cinq greffes de la cornée durant la même période, a-t-il soutenu.

Outre le service de la greffe de la moelle osseuse prévue pour cette année, le CHU de Tizi Ouzou compte aussi se lancer dans la reconstruction mammaire au profit des femmes ayant subi une ablation du sein suite à un cancer, a-t-il assuré.

Cette nouvelle technique sera exercée au service de gynécologie du l’hôpital Belloua, a souligné M. Ziri qui a évoqué aussi le lancement de la thrombectomie dans le traitement des accidents vasculaire cérébraux (AVC) ischémiques au service de neurologie.

Cette technique qui consiste à aspirer le caillot du sang à l’aide d’un cathéter introduit dans l’artère fémorale, permettra de sauver des patients atteints d’un AVC qui consultent après 7 à 8 heures de sa survenue, a-t-il expliqué.

Toujours dans le cadre de l’amélioration de la prise en charge des malades, le DG du CHU a fait savoir que le service de chirurgie viscérale vient d’être doté d’une nouvelle colonne de coelioscopie, au moment où l’appareil déjà existant a été transféré aux services des urgences.

