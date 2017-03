LFP : Les dates de six matchs en retard fixées

La Ligue de football professionnel (LFP) a fixé jeudi les dates de six rencontres en retard du championnat de Ligue-1 algérienne de football qui auront lieu les vendredi 24 et 31 mars, période au cours de laquelle la compétition observera une mini-trêve. Ainsi, le ''clasico'' MC Alger-JS Kabylie a été programmé pour le 24 mars, date retenue également pour le déroulement des matchs : RC Relizane-USM Alger, CR Belouizdad-ES Sétif et DRB Tadjenanet-MO Béjaia.

Deux autres rencontres entrant dans le cadre de la mise à jour de la Ligue-1 auront lieu le 31 mars. Il s'agit de MO Béjaia-O Médéa et JS Saoura-RC Relizane. La majorité des 16 clubs de l'élite ont un ou deux matchs en moins après plusieurs reports motivés par la participation en janvier dernier de la sélection A et la sélection militaire dans des compétitions officielles, ainsi que l'entrée en lice des formations algériennes dans les épreuves continentale interclubs en février passé. Par ailleurs, le match MC El Eulma-Paradou AC, le seul en retard en Ligue-2, a été programmé pour vendredi 31 mars.